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Фильм о Янке Купале и экранизацию романа Людмилы Рублевской снимут на "Беларусьфильме"

11.06.2018 20:07 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщил журналистам генеральный директор студии Владимир Карачевский,передает корреспондент БЕЛТА.

"Эти проекты выиграли конкурсы Министерства культуры. 
Национальный фильм "Янка Купала" по сценарию Алены Калюновой расскажет биографическую историю о жизни и творчестве поэта. Его режиссером станет Владимир Янковский, уже в августе планируется начать съемки. Второй фильм - сценарий по роману Людмилы Рублевской "Авантюры Прантиша Вырвича". Этот приключенческий фильм по истории Беларуси будет снимать Александр Анисимов, автор сценария - Валентин Залужный. 



Начало съемок планируется на сентябрь. Владимир Карачевский отметил, что "Беларусьфильм" намерен активно сотрудничать с иностранными кинопроизводителями, создавать продукцию. Готовится к подписанию соглашение с польскими аниматорами на создание полнометражного фильма, который будет распространятся на мировом рынке. Это аполитичный проект о Беловежской пуще. 


Планируется, что в нем будут заняты пять польских и пять белорусских аниматоров. В этом году "Беларусьфильм" выпустил в прокат картину "Не игра" и детский фильм "Правила геймера". Готов также 8-серийный фильм "Держись за облака". Завершена картина "Черный пес" режиссера Александра Франскевича-Лайе по книгам Николая Чергинца. 
Планируется, что прокатная жизнь этого острополитического боевика начнется в России. В стадии постпродакшн фильм "Жизнь после жизни" Дмитрия Астрахана. Также снимается молодежный альманах "Война. Остаться человеком", который должен выйдет к концу года. 


 
 
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Об этом сообщил журналистам генеральный директор студии Владимир Карачевский,передает корреспондент БЕЛТА.
 
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