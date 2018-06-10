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Единственная белоруска из олимпийской сборной по лыжным гонкам будет выступать за Украину
Белорусская лыжница Валентина Каминская будет выступать за Украину.
Белорусская федерация лыжных гонок разрешила Каминской перейти к соседям без карантина. Фото соответствующего документа есть в распоряжении
Интересно, что Каминская — единственная лыжница из состава сборной Беларуси на Олимпиаде-2018, которая родилась в нашей стране. Помимо уроженки Могилева на Играх в Южной Корее Беларусь представляли Юлия Тихонова, Полина Сероносова и Анастасия Кириллова — все они родились и постигали азы мастерства в России.
В Пхенчхане Каминская стала 47-й в спринте, 70-й в гонке на 10 км и 45-й в гонке на 30 км. На Олимпиаде-2014 в Сочи Валентина заняла 46-е место в спринте.
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Каминская - единственная лыжница из состава сборной Беларуси на Олимпиаде-2018, которая родилась в нашей стране.
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