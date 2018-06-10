Единственная белоруска из олимпийской сборной по лыжным гонкам будет выступать за Украину

Белорусская лыжница Валентина Каминская будет выступать за Украину.



Фото: facebook.com/SkiLady87

Белорусская федерация лыжных гонок разрешила Каминской перейти к соседям без карантина. Фото соответствующего документа есть в распоряжении «Прессбола» .



Фото: Прессбол

Интересно, что Каминская — единственная лыжница из состава сборной Беларуси на Олимпиаде-2018, которая родилась в нашей стране. Помимо уроженки Могилева на Играх в Южной Корее Беларусь представляли Юлия Тихонова, Полина Сероносова и Анастасия Кириллова — все они родились и постигали азы мастерства в России.

В Пхенчхане Каминская стала 47-й в спринте, 70-й в гонке на 10 км и 45-й в гонке на 30 км. На Олимпиаде-2014 в Сочи Валентина заняла 46-е место в спринте.