Беларусь поставила Азербайджану системы залпового огня «Полонез»

Не только сельхозтехнику, но и современную технику для оборонного сектора может предложить своим партнёрам Беларусь.

11 июня наши «Полонезы» лично оценил президент Азербайджана. Реактивную систему залпового огня военные показали Ильхаму Алиеву на открытии современного комплекса новой воинской части. Рассказали о возможностях «Полонеза», способного поражать цели на расстоянии 300 километров – в воздухе, на земле и на воде. Сегодня это одна из самых мощных реактивных систем залпового огня в мире.