Белорусско-индийский логистический центр планируется создать под Оршей

Новый индустриальный парк, который сравнивают с белорусско-китайским «Великим камнем», появится в Беларуси. Только теперь – с индийскими инвестициями.

Проект обсуждали в Совете республики на встрече с парламентской делегацией из Нью-Дели. Идеальное размещение логистического центра – посёлок Болбасово под Оршей – на пересечении трансъевропейских транспортных коридоров и вблизи от границы России и прибалтийских портов. Для работы кластера создадут льготный налоговый режим.

Также обсудили возможность создания белорусско-индийского художественного фильма. Уделили внимание новым образовательным проектам и сотрудничеству в фармацевтике, нано- и биотехнологиях, атомной энергетике. Товарооборот Минска и Нью-Дели сегодня составляет 455 миллионов долларов. Цель на перспективу – миллиард.