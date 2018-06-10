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Переговоры «Нормандской четвёрки» проходят в Германии
Выполнение минских соглашений по Донбассу обсуждают в Германии в формате «Нормандской четвёрки». Встреча министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии проходит в закрытом режиме.
Это первые переговоры после 15-ти месяцев перерыва. Ожидается обсуждение возможностей прекращения огня, обмена пленными и размещение на Донбассе миротворце ООН.
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Выполнение минских соглашений по Донбассу обсуждают в Германии в формате «Нормандской четвёрки». Встреча министров иностранных дел Украины, России, Франции и...
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