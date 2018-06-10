Переговоры «Нормандской четвёрки» проходят в Германии

Выполнение минских соглашений по Донбассу обсуждают в Германии в формате «Нормандской четвёрки». Встреча министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии проходит в закрытом режиме.

Это первые переговоры после 15-ти месяцев перерыва. Ожидается обсуждение возможностей прекращения огня, обмена пленными и размещение на Донбассе миротворце ООН.