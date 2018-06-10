Белорусские пограничники за три дня привлекли к ответственности за нарушение режима госграницы 25 человек

За три дня белорусские пограничники привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы 25 человек, сообщили в Госпогранкомитете.

"Все они предъявили на границе недействительные документы. 70% из этого числа составили наши соотечественники. Также с недействительными документами пытались пересечь границу граждане России, Армении, Молдовы и Украины". - отметили в ГПК.

По информации ведомства, среди основных нарушений, выявленных в ходе пограничного контроля, - ветхое состояние документов, воздействие на них влаги, истечение срока действия в связи со сменой фамилии, отсутствие некоторых страниц и самостоятельные попытки вклеить их. "Также граждане следовали через границу по паспортам, которые значатся в базе данных как утерянные или похищенные", -добавили там.

Так, продолжили в ГПК, 9 июня в пункте пропуска "Мокраны" с разницей в несколько часов брестские пограничники задержали двух мужчину и женщину, жителей Брестской области. Женщина после заключения брака "забыла" поменять паспорт. Замуж она вышла более 4 лет назад. У одного из мужчин был полностью разорван паспорт и потом самостоятельно склеен, у второго – подвергся воздействию жидкости.

Граждане Молдовы и Армении предъявили недействительные паспорта с истекшими сроками действия. Через границу они пропущены не были. Им рекомендовано обратиться в посольства своих стран.

Гражданам Беларуси в соответствии со ст.23.31 КоАП Республики Беларусь (нарушение режима госграницы) вынесены предупреждения и через границу они также не пропущены. Паспорта были изъяты. Максимальное наказание по данной статье составляет штраф до 50 б.в.