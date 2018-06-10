ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МВД Казахстана сетует на нехватку средств на питание в колониях и изготовление водительских удостоверений

11.06.2018 20:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Сенатор парламента Казахстана Дарига Назарбаева подняла вопрос о недостаточном финансировании Комитета по ЧС и Нацгвардии и возможном утверждении самостоятельных бюджетов для этих структур, глава МВД подтвердил ее слова и заявил о нехватке средств на обеспечение питания в колониях и изготовление водительских удостоверений.

"Наш комитет неоднократно ставил вопрос об определении отдельно лимитов для ЧС и Национальной гвардии в рамках общего бюджета МВД и определения лимита в целом на МВД. Мы видим хроническое неэффективное использование средств. Из 15 проектно-сметных документов на строительство пожарных депо реализуется только четыре. В 2017 году истекли сроки четырех проектов, на разработку которых потратили 86 млн тенге бюджетных средств, еще семь проектов на разработку которых потрачено 100 млн тенге не включены в бюджет на 2018-2020 годы. Это приводит к неэффективному использованию 186 миллионов тенге бюджетных средств. Вопрос - кто несет персональную ответственность за это? Зачем выделять средства из бюджета (на проекты - ИФ-К), которые затем не финансируются", - сказала Д.Назарбаева на пленарном заседании сената в Астане в понедельник.

Она отметила, что обеспеченность подразделений Комитета по ЧС необходимыми инженерно-техническими средствами, вещевым имуществом, спецоборудование, транспортом составляет от 30 до 70% от нормативов. Это связано с недостаточным финансированием комитета в рамках лимитов министерства внутренних дел.

"Будет ли решаться вопрос об утверждении самостоятельных бюджетах Комитета по ЧС и Нацгвардии с определением соответствующих руководителей бюджетных программ? Мы считаем, что на сегодня эти две службы в составе МВД - сегодня буквально находятся на роли пасынков. Они нуждаются в особом внимании", - пояснила Д.Назарбаева.

В свою очередь министр внутренних дел Калмухамбет Касымов также посетовал недофинансирование по всем направлениям ведомства. По его словам, сейчас это привело к тому что, по линии КУИС идет недофинансирование питания в колониях, а по линии МВД не хватает денег на изготовление водительского удостоверения.

"Мы уже в августе-сентябре можем встать - не производить эти (водительские удостоверения- ИФ-К)", - пояснил К.Касымов.

"Это касается Национальной гвардии, КЧС, КУИС и всех органов внутренних дел. Конечно, мы все входим в одно министерство и бюджетная программа у нас одна, но наше финансирование определяют по лимитам, которые устанавливает министерство финансов и министерство национальной экономки. Естественно, мы планируем на будущее. Запланировали строительство колоний, пожарных депо, выделяем деньги - нам дают на составление проектно-сметной документации, а когда подходит время на финансирование строительства, мы недополучаем. Если вопрос решится, чтобы разделить наши бюджетные программы и от этого будет финансирование, мы пойдем на это", - отметил глава МВД.

 
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сенатор парламента Казахстана Дарига Назарбаева подняла вопрос о недостаточном финансировании Комитета по ЧС и Нацгвардии и возможном утверждении...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Мальчик упал с балкона многоэтажки и умер в больнице в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика