Глава МВД Казахстана сетует на нехватку средств на питание в колониях и изготовление водительских удостоверений

Сенатор парламента Казахстана Дарига Назарбаева подняла вопрос о недостаточном финансировании Комитета по ЧС и Нацгвардии и возможном утверждении самостоятельных бюджетов для этих структур, глава МВД подтвердил ее слова и заявил о нехватке средств на обеспечение питания в колониях и изготовление водительских удостоверений.

"Наш комитет неоднократно ставил вопрос об определении отдельно лимитов для ЧС и Национальной гвардии в рамках общего бюджета МВД и определения лимита в целом на МВД. Мы видим хроническое неэффективное использование средств. Из 15 проектно-сметных документов на строительство пожарных депо реализуется только четыре. В 2017 году истекли сроки четырех проектов, на разработку которых потратили 86 млн тенге бюджетных средств, еще семь проектов на разработку которых потрачено 100 млн тенге не включены в бюджет на 2018-2020 годы. Это приводит к неэффективному использованию 186 миллионов тенге бюджетных средств. Вопрос - кто несет персональную ответственность за это? Зачем выделять средства из бюджета (на проекты - ИФ-К), которые затем не финансируются", - сказала Д.Назарбаева на пленарном заседании сената в Астане в понедельник.

Она отметила, что обеспеченность подразделений Комитета по ЧС необходимыми инженерно-техническими средствами, вещевым имуществом, спецоборудование, транспортом составляет от 30 до 70% от нормативов. Это связано с недостаточным финансированием комитета в рамках лимитов министерства внутренних дел.

"Будет ли решаться вопрос об утверждении самостоятельных бюджетах Комитета по ЧС и Нацгвардии с определением соответствующих руководителей бюджетных программ? Мы считаем, что на сегодня эти две службы в составе МВД - сегодня буквально находятся на роли пасынков. Они нуждаются в особом внимании", - пояснила Д.Назарбаева.

В свою очередь министр внутренних дел Калмухамбет Касымов также посетовал недофинансирование по всем направлениям ведомства. По его словам, сейчас это привело к тому что, по линии КУИС идет недофинансирование питания в колониях, а по линии МВД не хватает денег на изготовление водительского удостоверения.

"Мы уже в августе-сентябре можем встать - не производить эти (водительские удостоверения- ИФ-К)", - пояснил К.Касымов.

"Это касается Национальной гвардии, КЧС, КУИС и всех органов внутренних дел. Конечно, мы все входим в одно министерство и бюджетная программа у нас одна, но наше финансирование определяют по лимитам, которые устанавливает министерство финансов и министерство национальной экономки. Естественно, мы планируем на будущее. Запланировали строительство колоний, пожарных депо, выделяем деньги - нам дают на составление проектно-сметной документации, а когда подходит время на финансирование строительства, мы недополучаем. Если вопрос решится, чтобы разделить наши бюджетные программы и от этого будет финансирование, мы пойдем на это", - отметил глава МВД.