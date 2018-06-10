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Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award
Новости Беларуси. Белорусские продукты удивили мишленовских поваров в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одном из самых масштабных международных дегустационных конкурсов Superior Taste Award боролись тысячи лучших производителей пищевой промышленности с пяти континентов. И награду «За превосходный вкус» получил майонез «Провансаль Столичный» и кетчуп «Классический» от белорусского производителя «Камако».
Владимир Канабай, коммерческий директор группы компаний «Камако»:
Не зря Superior Taste Award считается одним из самых авторитетных и престижных состязаний во всем мире. 120 шеф-поваров из 14 самых международных ассоциаций дегустировали продукцию «вслепую».
Эксперты оценивали вкус, аромат, а также внешний вид образца не зная ни его название, ни страну происхождения. Однако несмотря на серьезных конкурентов, кетчуп и майонез из Борисова удачно прошли строгое тестирование искушенного жюри и были удостоены премии конкурса.
Владимир Канабай:
Высокими наградами отмечена вся продукция «Камако» – майонез, кетчуп, горчица, а также соевый соус.
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Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award
Новости Беларуси. Белорусские продукты удивили мишленовских поваров в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из самых масштабных...
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