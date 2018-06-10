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Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

11.06.2018 21:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские продукты удивили мишленовских поваров в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

На одном из самых масштабных международных дегустационных конкурсов Superior Taste Award боролись тысячи лучших производителей пищевой промышленности с пяти континентов. И награду «За превосходный вкус» получил майонез «Провансаль Столичный» и кетчуп «Классический» от белорусского производителя «Камако».

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

Владимир Канабай, коммерческий директор группы компаний «Камако»:
Майонез «Камако «Провансаль Столичный» – это белорусская классика. На протяжении более 20 лет он радует своих потребителей и занимает лидирующие позиции. Кетчуп «Камако «Классический» - это продукт белорусского производства, в котором содержатся исключительно натуральные ингредиенты.

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

Не зря Superior Taste Award считается одним из самых авторитетных и престижных состязаний во всем мире. 120 шеф-поваров из 14 самых международных ассоциаций дегустировали продукцию «вслепую».

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

Эксперты оценивали вкус, аромат, а также внешний вид образца не зная ни его название, ни страну происхождения. Однако несмотря на серьезных конкурентов, кетчуп и майонез из Борисова удачно прошли строгое тестирование искушенного жюри и были удостоены премии конкурса.

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

Владимир Канабай:
Superior Taste Award – это европейский профессиональный конкурс, на котором дают объективную оценку продуктам питания. Нам бы очень хотелось получить ответ от специалистов высоко класса о вкусовых качествах нашей продукции. Мы впервые передали на конкурс два наших продукта, и оба принесли нам победу.

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

«Камако» – завод европейского класса с высокой культурой производства и строгим контролем качества продукции. Вот уже на протяжении многих лет благодаря стремлению каждого сотрудника к лучшему результату, известный белорусский бренд уверенно удерживает позиции лидера в Беларуси.

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

Высокими наградами отмечена вся продукция «Камако» – майонез, кетчуп, горчица, а также соевый соус.

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

Удивили мишленовских поваров. Борисовский производитель «Камако» получил элитные звёзды на конкурсе Superior Taste Award

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские продукты удивили мишленовских поваров в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одном из самых масштабных...
 
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