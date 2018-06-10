Что было: Минск упорядочит «наружку»?/ Взятка в 420 дней/ Напоим Вьетнам молоком

Рекламы станет поменьше

Реклама – двигатель торговли. Это известно каждому. Умеешь рекламировать свой товар – продашь, не умеешь – не выживешь. В Беларуси с рекламой дела обстоят, мягко говоря, не очень. У руководства госпредприятий чаще всего стоят люди, которые не привыкли тратить деньги на какой-то там маркетинг. А госсектор у нас пока в приоритете. Частные компании, особенно крупные, лучше понимают механизмы продвижения товаров на рынок. Мелкие и средние зачастую просто не имеют на это средств. Недавно в интервью СТВ глава концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик назвал тройку ведущих брендов Беларуси. Это «Милавица», «Марко» , и «Белвест». У них-то с рекламой все в порядке. Таких предприятий немало и в перерабатывающей отрасли, еще кое-где. Но в целом мы еще в стадии понимания и роста. Второй вопрос – возможности. Делать рекламные ролики и крутить на ТВ для многих дорого. Проще уйти в «наружку» – размещаться на лайтбоксах, билбордах. Тоже средство эффективное. Посмотрите на столицы продвинутых стран: всюду реклама, заниматься которой заставляет конкуренция. Она, безусловно, нужна белорусским производителям как воздух, иначе импортный товар окончательно вытеснит отечественный. Однако у нас особое мнение: много рекламы на улицах – плохо, надо упорядочить. Сегодня председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович рассказал о работе по эстетизации городской среды. Концепция столичной наружной рекламы предусматривает число объектов сократить: из 125 конструкций оставить 85. Из оставшихся что-то обновить, где-то заменить. Значит, возможностей для рекламодателя станет еще меньше, а цена – дороже. А ведь немного встретишь людей, кому бы мешала жить уличная реклама. Особенно, если она красивая.

Не деньгами, так отдыхом

В наших будничных обзорах «Что было, то было» вы уже читали о коррупции и взяточниках . Согласитесь, выявление фактов мздоимства уже становится обычным делом, как зубы почистить. И хотя государство последнее время как-то особенно громко заявляет о жесточайшей борьбе с этим злом, оно все живет – не переводится . Может, сегодняшняя история и прошла бы мимо нашего внимания, если бы не отличная от привычных – в виде наличных денег – форма взятки. Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении заместителя директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. 58-летняя чиновница, по версии следствия, 420 дней (!) бесплатно (!) жила в одном из белорусских санаториев. Причем, отдыхала в номере повышенной комфортности. Нет, не всем начальникам такая милость. Просто она помогала некоторым руководителям белорусских санаториев с высоты своего положения решать некоторые их задачи. Обходя интересы других, естественно.

Теперь она не на пляже, а в камере изолятора. Ее имущество арестовано. Дело передано прокурору для направления в суд. Да, нынешний летний оздоровительный сезон нашей героине явно не задался.

Вьетнамский интерес

В столице сегодня открылся белорусско-вьетнамский бизнес-форум. Общие подходы к обсуждению повестки дня задали год назад президенты обеих стран в Минске. И вот теперь время конкретного диалога деловых людей. Партнеры из Азии пригласили нас проложить метро в Ханое. Если построим, будет хороший в финансовом и имиджевом смыслах проект. Они заинтересованы, как водится, в МАЗах и БелАЗах. В прошлом году Беларусь поставила во Вьетнам удобрений на 85 миллионов долларов. Надо еще. Наконец, «накипевшее» для нас молоко. Россия периодически то кривится от белорусской молочки, ограничивая поставки , то нехотя их возобновляет . А тут Вьетнам со своим аппетитом. Рынок, конечно, не такой заманчивый, как российский, но все же. «Вьетнам закупает ежегодно от 50 тыс. тонн до 80-90 тыс. тонн сухого молока, обеспечивает себя молочными продуктами только на 20 процентов», – отметил на форуме директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садохо. Если добавить к этому планы по строительству там молочного завода, то это будет вполне перспективное направление для диверсификации молочного экспорта.

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В.Д.