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Новости экономики за 11.06.2018

11.06.2018 20:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какова динамика роста объёмов сделок на белорусской универсальной товарной бирже и кто составит конкуренцию ныне работающим в Беларуси платёжным системам. Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕБРР выделит 50 миллионов долларов на реконструкцию МКАД-2

Новости экономики за 11.06.2018

Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Традиционно более трети оборота пришлось на секцию металлопродукции, общая стоимость контрактов здесь составила 568 миллионов рублей.

На 39% до 544 миллионов увеличились продажи различных видов лесопродукции. Высокие темпы роста продемонстрировали закупки угля – более 46 % в стоимостном выражении. В экспортном направлении наибольший рост обеспечили сыры и творог — в 39 раз. В целом положительная динамика наблюдается по всем направлениям, за исключением сухого молока и сливочного масла. Производители этих высоколиквидных продуктов по-прежнему предпочитают пользоваться другими схемами продаж.

Победа в конкурентной борьбе

Новости экономики за 11.06.2018

Львов приобретёт у Минского автозавода 100 городских автобусов. Они будут собраны и поставлены в Украину до конца 2018 года. Использовать машины планируется для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Переговоры и подготовка к сделке велись с 2017 года, но окончательно вопрос был решён на недавнем заседании украинско-белорусской рабочей группы в области промышленности и производственной кооперации. Это первая в истории МАЗа столь крупная сделка с государственным перевозчиком с западной Украины. Особо следует отметить, что в регионе есть свой производитель автобусов.

Справедливость восторжествовала

Новости экономики за 11.06.2018

Латвийский суд поставил точку в давнем споре «Полоцктранснефть Дружба» и латвийско-российской компании ЛатРосТранс о технологической нефти. Разногласия возникли ещё в 2010 году, когда иностранные партнёры решили слить нефть из нефтепровода, несмотря на имеющиеся документы о принадлежности её белорусской компании. После этого полоцкое предприятие обратилось в суд. И вот продолжительная тяжба пришла к своему логическому завершению. Суд постановил взыскать в пользу «Полоцктранснефть» без малого 67 миллионов евро.

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Новости Беларуси. Какова динамика роста объёмов сделок на белорусской универсальной товарной бирже и кто составит конкуренцию ныне работающим в Беларуси...
 
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