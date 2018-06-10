Китайская карточка на белорусском рынке: новой UnionPay можно будет рассчитаться почти везде

Новости Беларуси. Ещё одна платёжная система приходит на белорусский рынок. Китайская UnionPay начнёт работать в четвёртом квартале 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что до конца 2019 китайский пластик будут принимать более 50 тысяч терминалов в организациях торговли и сервиса нашей страны. Таким образом, в Беларуси к 2020 году карточкой UnionPay можно будет рассчитаться практически везде.