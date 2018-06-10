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Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС
Новости Беларуси. Беларусь готова содействовать расширению направлений взаимодействия в Большой Евразии. Об этом во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча, которая завершилась накануне в Китае, ещё раз продемонстрировала возможности и потенциал ШОС — международной структуры, которая охватывает 60 % территории континента. Наш Президент стал одним из самых активных участников саммита. По итогам переговоров было подписано соглашение о безвизовом режиме Беларуси с Китаем, а также предложена программа продовольственной безопасности и общая IТ-экосистема.
Только такие кадры с высоты могут охарактеризовать масштабность саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Самый крупный интеграционный проект в Евразии и по площади, и по населению становится новым лидеров мнения в мировой политике. Можно сказать, меняется архитектура мироустройства.
Владимир Новик, профессор экономического факультета БГУ:
Это снимок лидеров G7. Один кадр поднял занавес. А это уже саммит ШОС.
Консолидированная позиция в крупнейшее интеграции Евразии не только как говориться на камеру. Большая «восьмерка» обыгрывает большую «семерку». И в этой геополитической партии свое место есть и у Беларуси.
По многим позициям взгляды Минска и Пекина схожи. А в свое время Александр Лукашенко, верно подметил новую и мировую точку опоры. И сейчас Беларусь пусть и со статусом наблюдателя в ШОС, но не в тени крупной интеграции. А наш голос уверено звучит на Совете глав крупнейших и густонаселенных государств мира.
Александр Лукашенко предложил то, в чем нуждается огромный рынок «восьмерки». И то, что может предложить Беларусь. Общая IT-экосистема, агротехнологии и продовольственная безопасность. В мега-проекте «Один пояс – один путь» по дороге даже нашему машиностроению.
Михаил Ковалёв, экономический обозреватель:
Впрочем, неискушенным резолюциями на полях саммитов, есть плоды от таких встреч и для тех, кто трудится в обычных полях.
Алексей Богданов, начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода:
Брестские производители готовят молочные реки продукции на рынки Юго-Восточной Азии. Учитывая огромный рынок государств ШОС и вкусовые предпочтения азиатских потребителей, наши молочники готовы даже рецептуру сыра изменить.
Алексей Степанович, первый заместитель генерального директора управляющей компании холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:
От торговли к кооперации. Под инвестиционный проект в АПК Беларусь получила льготный кредит на 400 миллионов долларов, а также возможность размещать свои облигации и привлекать из Китая в нашу страну кредиты. Причем на льготных условиях. Самым важным пунктом итогов визита Александра Лукашенко – стало соглашение о взаимной отмене виз.
Жители Поднебесной являются дисциплинированными и самыми активными туристами, а бизнесмены – инвесторами своих активов в новые страны. А теперь в долгосрочном сотрудничестве Минск–Пекин назрела необходимость убрать визовые барьеры. Учитывая административные процедуры ждать, осталось до осени.
Ярослав Хмыль, старший советник главного консульского управления МИД Беларуси:
Отмену виз ждут и ученые из Беларуси и Китая. Например, в эти дни в Гомеле проходит Белорусско-китайский научно-технический семинар. Среди совместных разработок – «искусственный нос». Гаджет способен учуять есть запах газа или любого вещества на расстоянии от объекта.
Сонг Йолианг, профессор Нанкинского университета науки и технологий (Китай):
Пекин оценивает своих партнеров не по размерам территорий, а плодам сотрудничества. К Беларуси – подчеркнуто уважительная позиция.
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Новости Беларуси. Беларусь готова содействовать расширению направлений взаимодействия в Большой Евразии. Об этом во время саммита глав государств Шанхайской...
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