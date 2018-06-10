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Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

11.06.2018 20:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь готова содействовать расширению направлений взаимодействия в Большой Евразии. Об этом во время саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Встреча, которая завершилась накануне в Китае, ещё раз продемонстрировала возможности и потенциал ШОС — международной структуры, которая охватывает 60 % территории континента. Наш Президент стал одним из самых активных участников саммита. По итогам переговоров было подписано соглашение о безвизовом режиме Беларуси с Китаем, а также предложена программа продовольственной безопасности и общая IТ-экосистема.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Только такие кадры с высоты могут охарактеризовать масштабность саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Самый крупный интеграционный проект в Евразии и по площади, и по населению становится новым лидеров мнения в мировой политике. Можно сказать, меняется архитектура мироустройства.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Владимир Новик, профессор экономического факультета БГУ:
Формируется новый центр экономического развития в мире, центром которого является Китай и те страны, которые вокруг него группируются.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Это снимок лидеров G7. Один кадр поднял занавес. А это уже саммит ШОС.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Консолидированная позиция в крупнейшее интеграции Евразии не только как говориться на камеру. Большая «восьмерка» обыгрывает большую «семерку». И в этой геополитической партии свое место есть и у Беларуси.

Александр Лукашенко: «Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь»

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

По многим позициям взгляды Минска и Пекина схожи. А в свое время Александр Лукашенко, верно подметил новую и мировую точку опоры. И сейчас Беларусь пусть и со статусом наблюдателя в ШОС, но не в тени крупной интеграции. А наш голос уверено звучит на Совете глав крупнейших и густонаселенных государств мира.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Александр Лукашенко предложил то, в чем нуждается огромный рынок «восьмерки». И то, что может предложить Беларусь. Общая IT-экосистема, агротехнологии и продовольственная безопасность. В мега-проекте «Один пояс – один путь» по дороге даже нашему машиностроению.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Михаил Ковалёв, экономический обозреватель:
Бурно растет у нас IT-сектор и одна за другой азиатские фирмы перепокупают белорусские фирмы, которые раньше принадлежали американским и европейским. Там, где нам удается делать порывы в машиностроении, мы тоже, но скорее совместными усилиями, как с «Джили», будем продавать и в Азии.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Впрочем, неискушенным резолюциями на полях саммитов, есть плоды от таких встреч и для тех, кто трудится в обычных полях.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Алексей Богданов, начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода:
Каждая встреча, особенно на самом высоком уровне, помогает и стимулирует и торговым отношениям, и культурным. На всех уровнях. Теперь все переговоры, которые состоялись в Китае, послужат дополнительным импульсом для развития наших торгово-экономических отношений.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Брестские производители готовят молочные реки продукции на рынки Юго-Восточной Азии. Учитывая огромный рынок государств ШОС и вкусовые предпочтения азиатских потребителей, наши молочники готовы даже рецептуру сыра изменить.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Алексей Степанович, первый заместитель генерального директора управляющей компании холдинга «Концерн Брестмясомолпром»:
В 2017 поставки составили в денежном объеме порядка 2 миллионов 800 тысяч. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. В 2018 году за 4 месяца проставлено продукции на 1 миллион 100 тысяч долларов, это практически 170% к уровню 2017 года.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

От торговли к кооперации. Под инвестиционный проект в АПК Беларусь получила льготный кредит на 400 миллионов долларов, а также возможность размещать свои облигации и привлекать из Китая в нашу страну кредиты. Причем на льготных условиях. Самым важным пунктом итогов визита Александра Лукашенко – стало соглашение о взаимной отмене виз.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Жители Поднебесной являются дисциплинированными и самыми активными туристами, а бизнесмены – инвесторами своих активов в новые страны. А теперь в долгосрочном сотрудничестве Минск–Пекин назрела необходимость убрать визовые барьеры. Учитывая административные процедуры ждать, осталось до осени.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Ярослав Хмыль, старший советник главного консульского управления МИД Беларуси:
Из Китая к нам приезжает порядка 15 тысяч человек в год. С введением безвизового режима поток увеличится, это безусловно экономике – плюс. Вопреки предубеждению, китайцы относятся к людям, которые не портят миграционную ситуацию. По ним проблем нет.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Отмену виз ждут и ученые из Беларуси и Китая. Например, в эти дни в Гомеле проходит Белорусско-китайский научно-технический семинар. Среди совместных разработок – «искусственный нос». Гаджет способен учуять есть запах газа или любого вещества на расстоянии от объекта.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Сонг Йолианг, профессор Нанкинского университета науки и технологий (Китай):
Я считаю, что это очень хорошая работа. У нас в Нанкинском университете тоже есть такая лаборатория, но работы не пересекаются, они разные. Думаю, сотрудничество приведёт нас к общему успеху.

Безвиз с Китаем, общая IТ-экосистема и проект «искусственный нос». Итоги саммита ШОС

Пекин оценивает своих партнеров не по размерам территорий, а плодам сотрудничества. К Беларуси – подчеркнуто уважительная позиция.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готова содействовать расширению направлений взаимодействия в Большой Евразии. Об этом во время саммита глав государств Шанхайской...
 
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