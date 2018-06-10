Завершается конкурс проектов мемориального комплекса в Куропатах

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В «Куропатах» до конца года появится мемориальный комплекс. Сейчас завершается конкурс проектов. Реализацией задуманного готова заняться Федерация профсоюзов Беларуси.

Из более чем 30-ти эскизов памятника комиссия отобрала три лучших проекта. Они отправлены на доработку. Между ними и будут делать окончательный выбор – уже в начале июля. В возведении мемориального знака может поучаствовать каждый – открыты благотворительные счета.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: «Мы сегодня рассматриваем Куропаты как место скорби и памяти. Профсоюзы вместе с общественными организациями там наводили элементарный порядок. На заседании комиссии мы внесли предложение обратиться к Минскому облисполкому, чтобы нам предоставили права заказчика. Для того, чтобы можно было начать проектные работы».

У Федерации профсоюзов большой опыт такой работы. С её помощью обновлён мемориальный комплекс «Шауличи» в Волковыском районе. Новый памятный знак установили на братской могиле лагеря-госпиталя «Ревир» в Бресте. А одним из самых масштабных проектов стала реконструкция «Кургана Славы».