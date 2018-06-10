Снова-здорово! Сайт FIFA исковеркал название Беларуси

Если выбрать отображение интерфейса сайта на русском языке, то в разделе «Матчи» список телевизионных трансляций автоматически подбирается для страны пользователя сайта. В случае с жителями Беларуси отображается список трансляций на телеканале «Беларусь 5».









Ошибка состоит в том, что название нашей страны дается в таком написании: «Белорусь». Такая форма правописания была официальной в первой половине прошлого века, но последние 27 лет страна по-русски называется «Беларусь».













Для других языковых версий названия нашей страны приводятся такие: на английском и немецком — Belarus, на французском — Bélarus, на испанском — Bielorussia.



