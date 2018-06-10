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Иван Тихон возвращается в сектор

11.06.2018 21:37 — Разное | Партизан  
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Гродненский молотобоец собирается выйти на старт впервые после Олимпийских Игр.


 Фото из архива «ВГ»

Спортсмен планирует принять участие в международном матче между сборными Беларуси, Балканских стран, Балтийских стран и Украины, которая 22 июня пройдёт на реконструированном столичном стадионе «Динамо».

Сейчас Иван Тихон готовится к соревнованиям в российском Адлере. Выступление в Минске станет для него первым за год и 10 месяцев.


 


Международная матчевая встреча пройдёт незадолго до чемпионата Беларуси, по итогам которого будет сформирована сборная для участия в чемпионате Европы. В нынешнем году, сообщает Вечерний Гродно, сильнейшие атлеты континента с 7 по 12 августа выступят на олимпийском стадионе в Берлине.

 

Напомним, Иван Тихон стал серебряным призёром Олимпиады в Рио, метнув молот на 77 метров 83 сантиметра.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродненский молотобоец собирается выйти на старт впервые после Олимпийских Игр.
 
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