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Свидерский о зарплате: «в среднем где-то 1000 рублей». Вот только где?

11.06.2018 21:24 — Разное | Партизан  
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Первый заместитель министра промышленности, который исполняет сейчас обязанности генерального директора СЗАО «БелДжи», Геннадий Свидерский дал большое интервью телеканалу СТВ.

Свидерский, в частности, рассказал о том, что перед заводом стоит задача набора и обучения кадров. И кадрам очень нравится здесь работать, поскольку предприятие новое и оборудование новое. Озвучил он и среднюю зарплату, которую получают кадры на БелДжи, — «в среднем где-то 1000 рублей».

Между тем, на сайте Борисовского райисполкома по состоянию на 6 июня в списке вакансий СЗАО «БелДжи» соискателям предлагают зарплату значительно меньше той, о которой говорил Геннадий Свидерский.

Самая высокооплачиваемая не занятая должность на заводе — инженер по охране труда. Ему обещают 700  рублей. Инженеру-механику и инженеру по подготовке производства предлагают по 600 рублей. Инженеру конструктору и того меньше — 500 рублей.

Само собой разумеется, для занятия этих позиций необходимо высшее образование, а иногда и опыт работы. Высшее образование необходимо и специалисту по системе менеджмента качества. Подбирать его будут на конкурсной основе, а платить собираются 574 рубля.


У должностей, без «вышки», зарплата ощутимо меньше. По 512 рублей будут получать сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки, слесари механосборочных работ, слесарь по ремонту автомобилей, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, а также электрогазосварщик.

Слесарь-ремонтник может надеяться на 500 рублей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования –— на 480. Контролер  сварочных работ может рассчитывать на 468, а контролер малярных работ — на 434 рубля. Специалист, овладевший профессией чистильщика, получит 390 рублей, маляр по окраске кузовов  — 358, а корректировщик ванн — 320.

Впрочем, скорее всего, средняя зарплата на предприятии, вероятно,  может приближаться к озвученной сумме. Должно быть, помогают зарплаты высшего менеджмента предприятия. О которых можно иметь лишь косвенное представление.

Например, бывший гендиректор СЗАО БелДжи Дмитрий Батраков, которого сменил Свидерский, баллотируясь в депутаты райсовета, задекларировал годовой заработок, превышающий 80 000 рублей.

 



 
 
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Первый заместитель министра промышленности, который исполняет сейчас обязанности генерального директора СЗАО «БелДжи», Геннадий Свидерский дал большое...
 
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