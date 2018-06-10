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Улиточную ферму создал житель Чериковского района

11.06.2018 22:02 — Разное | ОНТ  
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За новое мясное направление в сельском хозяйстве взялся житель деревни Мирогощь Могилёвской области. Он создал улиточную ферму. Для начала дегустировать деликатес будут посетители агроусадьбы. А идею заложить виноградник подхватили односельчане.

Улитка – это не только кладезь ценных микроэлементов, но и 25 граммов диетического мяса. Заводчик моллюсков из деревни Мирогощь Сергей Дубяго готов часами рассказывать о них. В улитках много белка, кальция, их мясо полезно беременным, не содержат холестерина, источник холина – аминокислоты для активизации мозговой деятельности. А ещё это эффективный афродизиак.

Сергей Дубяго, житель д. Мирогощь: «Это и вкусно, и полезно. Без этого питания нам, мужчинам, никак. А женщинам – тем более, так как это красота. Кстати, очень хорошо делать скрабы. Две улитки берутся на лицо…»

Изысканные блюда и косметические процедуры – всё это станет эксклюзивными услугами для гостей агроусадьбы владельца улиточной фермы. Маточное поголовье виноградной улитки покупал у заводчиков. Сейчас у моллюсков брачные игры. А затем разросшееся поголовье выпустит в вольер. Рапс здесь растет не случайно – это любимое лакомство улиток. А ещё им полюбилась манка. Растить моллюсков до кондиции нужно два года. А с учётом прогнозируемого учёными дефицита продовольствия (и, в частности, мяса) улитки могут составить конкуренцию свинине.

Чтобы вкус деликатеса лучше раскрылся, больше всего подходит белое вино. Сергей Дубяго взял в аренду пустовавшие в деревне земли и весной разбил здесь виноградник. Всего – 30 сортов и самые прогрессивные технологии. Система полива будет проложена под землей. Почва, как слоёный пирог: внизу – мел (эти земли – старое русло Сожа), затем – камни, как в горной местности, и сверху – чернозём. А из-за глобального потепления уже в недалёком будущем Беларусь сможет перенять пальму первенства страны виноградарства.

И хотя виноградник – это пока ещё маленькие саженцы, несколько жителей деревни уже изъявили желание объединиться в местный клуб виноградарей. А инициатор собирается пригласить специалистов пока ещё не развитого на белорусских землях направления плодоводства из Молдовы и даже построить для их проживания дома. Он уверен: в основе успешного бизнес-плана должны быть прогнозы рынка сбыта будущего. 

 
 
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​За новое мясное направление в сельском хозяйстве взялся житель деревни Мирогощь Могилёвской области. Он создал улиточную ферму. Для начала дегустировать...
 
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