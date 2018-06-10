В Берлине проходят переговоры глав МИД "Нормандской четверки", передаёт корреспондент "Интерфакса".

Как ожидается, по окончании переговоров, которые проходят на вилле Борзиг, главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины проведут рабочий ужин.

Перед началом переговоров главы МИД РФ, Германии, Франции и Украины вышли на совместное фотографирование, а также обменялись рукопожатиями.

Сама встреча проходит в закрытом формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Германии из Алма-Аты, где ранее в понедельник прошло заседание СМИД ОДКБ.

Как сообщали ранее в МИД РФ, центральной темой дискуссий глав МИД "Нормандской четвёрки" станет ход реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате" - в Париже 2 октября 2015 года и Берлине 19 октября 2016 года. Участники подробно обсудят ситуацию в зоне конфликта, положение дел с выполнением сторонами - Киевом, Донецком и Луганском - их обязательств в военной, политической, экономико-социальной и гуманитарной сферах.

Глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник заявил перед встречей, что главы МИД стран "Нормандской четверки" планируют обсудить в первую очередь возможную миссию ООН на востоке Украины. "Новая тема на сегодня - это миссия ООН на Украине. Это позволит оживить мирный процесс на Украине, опираясь на нашу оценку ситуации, а также (позволит - ИФ) предложить новые рамки для урегулирования (конфликта - ИФ)", - сказал Х.Маас журналистам.

Последняя встреча глав МИД нормандской четверки состоялась в феврале 2017 года.