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«Беларусьфильм» поменяет подходы к производству картин
Новости Беларуси. Об этом 11 июня сообщили на Национальной киностудии. Речь идёт о новой модели создания продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, решение о работе над проектом будет приниматься с учётом предварительного мониторинга. В частности, на предмет интереса зрителей, прокатной истории. А также коммерческих перспектив.
Отечественная «фабрика грёз» делает ставку на более тесную работу с дистрибьюторами и кооперацию. Среди ключевых партнёров – страны СНГ, Восточной Европы и Азии. На неделе «Беларусьфильм» презентует 5 своих картин на кинофестивале стран ШОС в Китае.
Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Сейчас «Беларусьфильм» готовит сразу несколько проектов. Среди них – биографическая лента о Янке Купале, приключенческий фильм «Авантюры Пранциша Вырвича». Также зритель скоро увидит полнометражную анимационную работу о Беловежской пуще. Картину с планами выхода в мировой прокат снимут совместно с польскими аниматорами.
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Новости Беларуси. Об этом 11 июня сообщили на Национальной киностудии. Речь идёт о новой модели создания продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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