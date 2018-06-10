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12 июня по Беларуси стартует ЦТ

11.06.2018 21:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Меньше суток до старта централизованного тестирования. В 2018 году поступить в высшие учебные заведения попробуют сразу 82 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В сравнении с 2017 годом это на 10 тысяч меньше.

12 июня по Беларуси стартует ЦТ

По традиции, самым популярным предметом стал русский язык. На него зарегистрировались 67 тысяч абитуриентов. Математику будут сдавать 45 тысяч человек, белорусский – 25. Среди иностранных языков самый распространённый по-прежнему английский, менее популярными оказались испанский и китайский.

12 июня по Беларуси стартует ЦТ

Порядок проведения ЦТ останется прежним. Централизованное тестирование начнётся с белорусского языка 12 июня в 11 часов.

 
 
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Новости Беларуси. Меньше суток до старта централизованного тестирования. В 2018 году поступить в высшие учебные заведения попробуют сразу 82 тысячи человек,...
 
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