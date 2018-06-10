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Захватил десятки гектаров леса: борщевик Сосновского пришёл в Минск
Новости Беларуси. Всего около десятка точек поражения. В основном проблема коснулась Октябрьского, Ленинского и Заводского районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сок растения при контакте с кожей приводит к серьезным ожогам. С опасным растением борются не только механически, но и химически. Однако говорить о полном уничтожении борщевика пока рано. Экологи советуют воздержаться от прогулок в опасных зонах.
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Новости Беларуси. Всего около десятка точек поражения. В основном проблема коснулась Октябрьского, Ленинского и Заводского районов, сообщили в программе...
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