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Чемпионат Беларуси по футболу: «Смолевичи» и «Неман» добились побед на старте 11-го тура

11.06.2018 22:30 — Разное | ОНТ  
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11-й тур Высшей лиги чемпионата страны по футболу открылся поединками «Смолевичи»–«Городея» и «Луч»–«Неман». 

В первой игре переломной стала середина второго тайма. Терентий Луцевич и Артём Васьков отличились с разницей в две минуты, и обеспечили хозяевам поля вторую победу в сезоне.

Чуть позже «Неман» вырвал три очка в дуэли с «Лучом». Хорошее настроение гродненцам обеспечил точный удар Мукама на 81-й минуте.

 
 
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​11-й тур Высшей лиги чемпионата страны по футболу открылся поединками «Смолевичи»–«Городея» и «Луч»–«Неман».
 
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