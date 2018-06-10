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Чемпионат Беларуси по футболу: «Смолевичи» и «Неман» добились побед на старте 11-го тура
11-й тур Высшей лиги чемпионата страны по футболу открылся поединками «Смолевичи»–«Городея» и «Луч»–«Неман».
В первой игре переломной стала середина второго тайма. Терентий Луцевич и Артём Васьков отличились с разницей в две минуты, и обеспечили хозяевам поля вторую победу в сезоне.
Чуть позже «Неман» вырвал три очка в дуэли с «Лучом». Хорошее настроение гродненцам обеспечил точный удар Мукама на 81-й минуте.
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11-й тур Высшей лиги чемпионата страны по футболу открылся поединками «Смолевичи»–«Городея» и «Луч»–«Неман».
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