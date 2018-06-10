Белорусский бренд взял две золотые звезды на Superior Taste Awards в Бельгии

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В королевском театре, где ставят Макбет и Гамлета, с самого утра кипит работа: парадный вход, места для фото и видео-съёмок, сцена, изысканный фуршет – всё должно быть на высочайшем уровне, подстать самому событию.

Superior Taste Awards, пожалуй самый знаменитый конкурс в области вкуса. Журналисты сравнивают его, то с «Оскаром», то с олимпийскими играми, подчёркивая таким образом – выиграть здесь,значит, показать всем остальным – ты вне конкуренции.

Инна Салтанова, бизнес-консультант конкурса Superior Taste Awards: «Награду присуждает международный институт вкуса и качества,который сами эксперты называют ведущей организацией по оценке и сертификации продуктов и напитков со всего мира. Всё проходит по принципу присуждения мишленовских звёзд лучшим ресторанам, включая метод слепой дегустации. Завоевать даже одну звезду– это огромная честь для любого производителя, а взять две золотые, как получилось в этом году у белорусского «Сваяка», это значит вывести бренд в небольшой круг лучших в мире.

Джулиано Джианотти, шеф «Гильдии Сомелье» Бельгии: «На рынке крепкого алкоголя сегодня очень трудно конкурировать, есть много достойного продукта. Но те, кто получил звёзды такого конкурса, как этот, по праву могут сказать, что они делают хороший напиток. Мне нравится его вкус, мягкость, послевкусие – поверьте, я знаю о чём говорю».

Доменико МАДЖИ, континентальный директор Европейской ассоциации шеф-поваров: «Сегодня сделать хороший продукт мало, нужно уметь рассказать потребителю о его лучших свойствах, убедить купить именно у вас. Победа в таком престижном конкурсе, конечно, это аргумент. Это знак того, что компания движется в верном направлении».

Руководитель компании Иван Троцкий, рассказывает, что к успехам на международной арене предприятие целенаправленно шло все годы своей работы, ежедневно повышая качество продукции. За это время на «Минском заводе виноградных вин» создано производство крепких напитков по замкнутому циклу – от выпуска спирта и приготовления ароматных настоев до розлива в своих собственных цехах. И главное – на каждом этапе жёсткий контроль качества и технологической дисциплины.

Иван Троцкий, генеральный директор «Минского завода виноградных вин»: Это уже второй бренд крепких напитков предприятия, оцененный сразу двумя золотыми звёздами «За превосходный вкус» – в прошлом году такую награду завоевала торговая марка «Мѣнскъ», созданная специально к 950-летию белорусской столицы. Искушенного покупателя на мировых рынках сегодня можно удивить только одним – отменными характеристиками продукта. Благодаря высочайшему качеству нам удалось предложить покупателям продукт, который отвечает самым жестким требованиям. И этот факт раз за разом подтверждается многочисленными наградами различных международных конкурсов и дегустаций, в которых принимает участие наша продукция».

Дело в том, что буквально за несколько недель до европейского триумфа минчане отпраздновали успех и за океаном. В США на не менее престижном международном дегустационном конкурсе крепких спиртных напитков «San Francisco World Spirits Competition» бренды предприятия получили высочашие награды: двойная золотая медаль – «Сваяк. Премиум» и золотая медаль бренд «МЬнскъ». Чтобы понять уровень конкуренции нужно представить, что в этом году знатокам пришлось вслепую продегустировать 2200 напитков со всего мира, наибольшее количество за восемнадцатилетнюю историю этого конкурса.

Иван Троцкий, генеральный директор «Минского завода виноградных вин»: «Лучшая награда для любого производителя –это высокий интерес со стороны покупателей. И тот факт, что сегодня каждая пятая бутылка, выпускаемая нашим предприятием, уходит на экспорт, свидетельствует о том, что мысумели найти свою нишу на мировых рынках».

Так уверенно чувствовать себя в элитарном клубе мировых производителей заводу позволяют постоянные инвестиции в технологии – сертификат «Food Safety System Certification» – система менеджмента безопасности пищевой продукции, которая снимает любые вопросы качества между производителем и продавцом, и который недавно получил Минский завод виноградных вин, став 23-м в мире, позволяет ему поставлять свою продукцию в крупнейшие мировые торговые сети. Первые бренды завода уже отгружены в Канаду, крепкий премиальный напиток «Жерар Депардье» продаётся на полках в крупнейшей сети «Ашан» в России, вскоре он появится в магазинах Франции и Северной Америки.

Для минского завода виноградных вин, сегодняшняя победа в Брюсселе это очередное подтверждение верности выбранной стратегии – стремление быть первым. Для «Сваяка» ещё и стать своим. Причём для потребителя в любой стране мира. И профессионалы похоже с этим полностью согласны.