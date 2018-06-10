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«На крики уже бежали родители». На реке Щара утонули три человека, из них двое детей
Новости Беларуси. Три человека утонули в Мостовском районе, из них двое детей 8-ми и 14-ти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два приятеля из Красносельска и Большой Берестовицы с сыновьями отправились с ночёвкой порыбачить в излюбленное место на Немане. Во время купания дети начали тонуть, отцы их спасать. Но беды избежать не удалось.
Галина Буро, СТВ:
Всё произошло ближе к вечеру. Когда дети пошли купаться. Глубина реки в этом месте до 5-ти метров. Есть подводная коса, где мелко, но она резко обрывается. Вероятно, мальчики увлеклись игрой и не заметили, как земля ушла из-под ног.
Роман Ковальчук, начальник Мостовской спасательной станции:
Один из отцов первым нырнул в воду. Дети вцепились в него, и мужчина уже не смог выплыть. Второй отец попытался добраться до места, но не смог. Трое человек на его глазах ушли под воду. Тогда мужчина вызвал спасателей. Водолазам пришлось работать в условиях нулевой видимости – вода очень мутная.
Денис Комар, водолаз Мостовской спасательной станции:
Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать следователи. Известно, что семья, где погиб и отец, и сын, родители долго не могла иметь детей, долгожданный мальчик появился только благодаря медикам.
Галина Буро:
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Новости Беларуси. Три человека утонули в Мостовском районе, из них двое детей 8-ми и 14-ти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два приятеля из...
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