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Беларусь планирует создание совместного с Индией кластера аналогичного «Великому камню»
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с Индией. Об этом 11 июня заявил Владимир Андрейченко на встрече со своими индийскими коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сумитра Махаджан, спикер нижней палаты парламента Республики Индия:
Сразу после встречи в Палате представителей разговор о перспективах диалога продолжили в верхней палате. Беларусь и Индия активно развивают инвестиционную сферу. Один из самых успешных проектов – строительство трех фармацевтических предприятий в нашей стране. И 11 июня прозвучала идея создания совместного с Индией кластера аналогичного белорусско-китайскому «Великому камню».
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Делегация из Индии возложила цветы к Вечному огню в Минске: фотофакт
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с Индией. Об этом 11 июня заявил Владимир Андрейченко на встрече со своими...
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