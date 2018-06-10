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Беларусь планирует создание совместного с Индией кластера аналогичного «Великому камню»

11.06.2018 22:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с Индией. Об этом 11 июня заявил Владимир Андрейченко на встрече со своими индийскими коллегами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран». Андрейченко встретился со своими индийскими коллегами

Беларусь планирует создание совместного с Индией кластера аналогичного «Великому камню»

Сумитра Махаджан, спикер нижней палаты парламента Республики Индия:
Сегодня у нас состоялся душевный разговор. Он был направлен на достижение нового уровня взаимодействия во всех сферах. Мы подписали договор о сотрудничестве в новой сфере между нашими парламентами. Важная составляющая – приглашение молодёжи участвовать в исследовательских работах в области права. Данное предложение на международной арене звучит впервые именно для белорусских студентов. И это яркое доказательство крепкого двустороннего сотрудничества.

Беларусь планирует создание совместного с Индией кластера аналогичного «Великому камню»

Сразу после встречи в Палате представителей разговор о перспективах диалога продолжили в верхней палате. Беларусь и Индия активно развивают инвестиционную сферу. Один из самых успешных проектов – строительство трех фармацевтических предприятий в нашей стране. И 11 июня прозвучала идея создания совместного с Индией кластера аналогичного белорусско-китайскому «Великому камню».

Беларусь планирует создание совместного с Индией кластера аналогичного «Великому камню»

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы видим, что это может быть уникальный проект совместно со «Бремино групп» в Болбасово (Оршанский район) есть соответствующий интерес. Уже приезжала группа большая бизнесменов из Индии, чтобы посмотреть, какие проекты в рамках этого кластера можно реализовать. В настоящее время в высокой степени готовности проект указа Президента Беларуси о создании особых условий для функционирования этого торгово-логистического, научно-промышленного кластера.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии межпарламентского сотрудничества с Индией. Об этом 11 июня заявил Владимир Андрейченко на встрече со своими...
 
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