ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От медиков до строителей. Какие работники в дефиците в Минске

11.06.2018 22:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На начало июня в Минске было 14 197 вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. При этом большинство предложений от нанимателей — 8404 из них — было для рабочих. Уровень зарегистрированной безработицы в столице составляет 0,2% от экономически активного населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты и рабочие в дефиците.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из специалистов больше всего было вакансий для медсестер — 654. В дефиците также инженеры — 473 предложений от нанимателей, врачи-специалисты — 449, менеджеры — 198, фельдшеры — 165, воспитатели — 119, директора — 167, фармацевты — 130, бухгалтеры — 104, начальники отделов — 99, экономисты — 86.

Из рабочих больше всего востребованы продавцы (475 вакансий), уборщики (425), повара (416), водители автомобилей (339). Хватает вакансий также для строителей: для каменщиков — 329, маляров — 292, штукатуров — 217, плотников-бетонщиков — 216, облицовщиков-плиточников — 154.

Для санитарок на начало июня было 136 вакансий, кассиров — 288, слесарей механосборочных работ — 227, грузчиков — 191, дорожных рабочих — 188, комплектовщиков — 142.

Пособие по безработице получают 2872 человек. Его средний размер составляет 25,82 рубля.

В общественных работах в январе-мае в Минске приняли участие 829 человек.

Напомним, в целом по стране на начало июня зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий — 69,9 тысячи предложений от нанимателей. Это на 4,2 тысячи больше, чем на начало мая.

— Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64% от общего числа вакансий против 54,5% на 1 июня 2017 года, — отмечают в Минтруда.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 июня составил 0,3 безработного на одну вакансию (год назад — 0,7). «При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,5 безработного на вакансию, в Гомельской — 0,4;
Могилевской — 0,3, Гродненской и Минской — 0,2, в Минске − 0,1 безработного на вакансию», — уточняют в Минтруда.

 

Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.

В Беларуси на начало мая было 21 758 безработных, сообщили в Минтруда. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%. При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий.

На начало июня в республике было 19,8 тысячи официальных безработных. Месяцем ранее — 21,8 тысячи.

Читайте также
Минчанин заплатил ипэшнику 410 рублей за кроватку из необработанных досок. Вернуть деньги не получается
«Сказали, что вакансий нет». Многодетная мать не нашла «нормальную» работу и попала в пенсионную ловушку
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты и рабочие в дефиците у столичных нанимателей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Расходы Ким Чен Ына на саммите оплатит Сингапур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика