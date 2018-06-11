От медиков до строителей. Какие работники в дефиците в Минске

На начало июня в Минске было 14 197 вакансий, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. При этом большинство предложений от нанимателей — 8404 из них — было для рабочих. Уровень зарегистрированной безработицы в столице составляет 0,2% от экономически активного населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие специалисты и рабочие в дефиците.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из специалистов больше всего было вакансий для медсестер — 654. В дефиците также инженеры — 473 предложений от нанимателей, врачи-специалисты — 449, менеджеры — 198, фельдшеры — 165, воспитатели — 119, директора — 167, фармацевты — 130, бухгалтеры — 104, начальники отделов — 99, экономисты — 86.

Из рабочих больше всего востребованы продавцы (475 вакансий), уборщики (425), повара (416), водители автомобилей (339). Хватает вакансий также для строителей: для каменщиков — 329, маляров — 292, штукатуров — 217, плотников-бетонщиков — 216, облицовщиков-плиточников — 154.

Для санитарок на начало июня было 136 вакансий, кассиров — 288, слесарей механосборочных работ — 227, грузчиков — 191, дорожных рабочих — 188, комплектовщиков — 142.

Пособие по безработице получают 2872 человек. Его средний размер составляет 25,82 рубля.

В общественных работах в январе-мае в Минске приняли участие 829 человек.

Напомним, в целом по стране на начало июня зафиксировали очередной рекорд по числу вакансий — 69,9 тысячи предложений от нанимателей. Это на 4,2 тысячи больше, чем на начало мая.

— Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64% от общего числа вакансий против 54,5% на 1 июня 2017 года, — отмечают в Минтруда.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 июня составил 0,3 безработного на одну вакансию (год назад — 0,7). «При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,5 безработного на вакансию, в Гомельской — 0,4;

Могилевской — 0,3, Гродненской и Минской — 0,2, в Минске − 0,1 безработного на вакансию», — уточняют в Минтруда.

Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.

В Беларуси на начало мая было 21 758 безработных, сообщили в Минтруда. Это почти на 1,1 тысячи человек меньше, чем месяцем ранее. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5%. При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий.

На начало июня в республике было 19,8 тысячи официальных безработных. Месяцем ранее — 21,8 тысячи.