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Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Ноттингеме
Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/8 финала на турнире категории «Челленджер» в британском Ноттингеме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче Илья Ивашко, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, одолел австралийца Джейсона Кублера, у которого 160-я позиция в классификации АТР — 1:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
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Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 1/8 финала на турнире категории "Челленджер" в британском Ноттингеме.
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