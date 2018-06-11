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Белорусский борец завоевал золото молодежного ЧЕ в Стамбуле

11.06.2018 21:56 — Разное | Tut.by  
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Белорусский борец Денис Хроменков завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы (U-23) в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Денис Хроменков. Фото: Организаторы молодежного ЧЕ-2018

В весовой категории до 97 кг свое выступление Денис Хроменков начал с победы над турком Фейзуллой Актюрком, затем был повержен Эрик Свен Тиле из Германии. В решающем поединке за золотую награду Денис Хроменков был сильнее Расула Магомедова из России.

На третью ступень пьедестала почета континентального первенства из белорусской команды поднялись Роман Читадзе (86 кг) и Ксения Станкевич (50 кг).

В финал турнира пробилась белоруска Екатерина Пичковская (53 кг). В поединке за первое место она уступила Зейнеп Етгиль и стала обладательницей серебряной награды.

В весовой категории до 72 кг белоруска Анастасия Зименкова уверенно дошла до решающей схватки, но уступила Селене Ларрок из Франции.

В шаге от пьедестала в женской белорусской команде по борьбе остановились Светлана Ломашевич (55 кг), Дарья Синковец (57 кг) и Евгения Андрейчикова (68 кг).

Всего в активе белорусской команды на чемпионате Европы в Стамбуле пять наград, одна из которых золотая.

 
 
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Белорусский борец Денис Хроменков завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы (U-23) в Стамбуле.
 
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