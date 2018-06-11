У Александра Шакутина родился сын

Радостное событие в жизни влиятельного бизнесмена, председателя совета директоров ОАО «Амкодор» произошло несколько месяцев назад.













— Это очень закрытая информация, — замечает Александр Васильевич. — Зачем всем знать, что происходит в моей жизни?





Рассказывает бизнесмен только о том, что мальчик замечательный, назвали его Михаилом, пишет Народная воля.





Как известно, у Шакутина есть взрослый сын Александр от первого брака. Он давно живет отдельно и, по некоторой информации, в этом году собирается официально зарегистрировать брак. Работает Александр Шакутин-младший вместе с отцом. Он член совета директоров ОАО «Амкодор», генеральный директор ОАО «Спамаш Групп».









С первой женой Галиной Шакутин расстался через несколько лет после трагической гибели их дочери. Галине Шакутин оставил шикарный дом в Боровлянах, а себе построил коттедж в пресловутых Дроздах-2, на первой береговой линии. Кто там сейчас хозяйка, Александр Васильевич не рассказывает. «Частная жизнь — не для посторонних глаз», — таков его жизненный принцип. По некоторой информации, невесте 59-летнего Александра Шакутина около 30 лет, она родом из Мозыря.



