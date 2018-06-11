Россиянин будет баллотироваться от Беларуси на пост первого вице-президента IBU

опубликовала пресс-служба IBU. Список кандидатов на руководящие должностипресс-служба IBU.









Виктор Майгуров. Фото: russianbiathlon

Виктор Майгуров родился 7 февраля 1969 года в Североуральске Свердловской области и основную часть карьеру провел, выступая за Россию, в составе которой трижды становился чемпионом мира (1996, 1997, 2000) и дважды (1998, 2002) завоевал бронзу Олимпийских игр.





Однако на свою первую в карьере Олимпиаду в Лиллехаммер он отправился в 1994 году в составе сборной Беларуси, где занял 4-е место в эстафете.





tut.by на выборах президента Союза биатлонистов России в Тюмени Виктор Майгуров претендовал на пост главы организации, однако в упорной борьбе лишь в третьем туре уступил Виктору Драчеву, который с 2002-го по 2006 год выступал за Беларусь, а затем работал тренером молодежной сборной Беларуси по биатлону. 18 мая, пишетна выборах президента Союза биатлонистов России в Тюмени Виктор Майгуров претендовал на пост главы организации, однако в упорной борьбе лишь в третьем туре уступил Виктору Драчеву, который с 2002-го по 2006 год выступал за Беларусь, а затем работал тренером молодежной сборной Беларуси по биатлону.





Кроме Виктора Майгурова, на пост первого вице-президента IBU претендуют также норвежец Туре Бейгард, чех Иржи Гамза, словак Ивор Леготан и немец Франц Штайнле.





На конгрессе в Порече будет избран и новый президент Международного союза биатлонистов, поскольку бессменный президент IBU 72-летний норвежец Андерс Бессеберг досрочно оставил свой пост после коррупционного скандала, хотя вины своей и не признал.





На пост президента IBU претендуют Байба Брока (Латвия) и Улле Далин (Швеция).









За пост вице-президента IBU по финансам будут бороться финн Калле Ляхдесмяки и австриец Клаус Ляйштнер.





На шесть мест в исполкоме IBU претендуют 17 кандидатов. Среди них и выдвигающийся от Беларуси россиянин Виктор Майгуров.





На 10 мест в техническом комитете IBU претендуют 16 человек, в числе которых и представительница Беларуси, бывшая биатлонистка национальной команды Ольга Назарова.





На проведение чемпионата мира 2021 года претендует словенская Поклюка. Ранее это право было доверено Тюмени, однако в феврале 2017 года исполком IBU отобрал турнир у России в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил в стране.





На ЧМ-2023 претендуют Нове Место (Чехия) и Оберхоф (Германия). Хозяин мирового форума определится на сентябрьском конгрессе IBU в Порече.







