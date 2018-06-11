При приеме в гимназии будут учитывать, как долго ребенок зарегистрирован по нужному адресу

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В этом году сразу несколько новшеств. Во-первых, отменены вступительные экзамены в гимназии, в 5-й класс перейдут те, кто учился в гимназии в четвертом классе. Во-вторых, при зачислении в гимназии первоклашек будут учитывать длительность временной регистрации по адресу, относящемуся к учреждению образования. Если ребенок был зарегистрирован по нужному адресу меньше года назад, вопрос будет рассматривать специальная комиссия.С 12 июня по 28 августа в школах и гимназиях будут работать приемные комиссии. Чтобы стать учеником гимназии, сейчас важно, чтобы дом, в котором зарегистрирован будущий первоклассник, территориально относился именно к этому учреждению. У таких детей приоритет, остальные желающие зачисляются при наличии свободных мест.Узнав про эти новшества, некоторые родители стали оформлять временную регистрацию детей по адресу, к которому относится более престижная гимназия. Оказалось, такая регистрация не гарантирует на 100%, что ребенок будет зачислен в первый класс.— рассказали TUT.BY в комитете по образованию Мингорисполкома.Такие дети (с регистрацией меньше года) подают заявления в гимназии с 13 июня по 28 августа, а 28−29 августа комиссия решит, кто станет первоклассником гимназии, а кто нет. Такое решение принял Мингорисполком 7 июня.— отмечают в комитете по образованию Мингорисполкома.Также во время зачисления в гимназию на свободные места преимущество отдается детям сотрудников учреждения образования.