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При приеме в гимназии будут учитывать, как долго ребенок зарегистрирован по нужному адресу

11.06.2018 23:56 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Завтра, 12 июня, начинается кампания по набору детей в школы и гимназии.

В этом году сразу несколько новшеств. Во-первых, отменены вступительные экзамены в гимназии, в 5-й класс перейдут те, кто учился в гимназии в четвертом классе. Во-вторых, при зачислении в гимназии первоклашек будут учитывать длительность временной регистрации по адресу, относящемуся к учреждению образования. Если ребенок был зарегистрирован по нужному адресу меньше года назад, вопрос будет рассматривать специальная комиссия.

С 12 июня по 28 августа в школах и гимназиях будут работать приемные комиссии. Чтобы стать учеником гимназии, сейчас важно, чтобы дом, в котором зарегистрирован будущий первоклассник, территориально относился именно к этому учреждению. У таких детей приоритет, остальные желающие зачисляются при наличии свободных мест.

Узнав про эти новшества, некоторые родители стали оформлять временную регистрацию детей по адресу, к которому относится более престижная гимназия. Оказалось, такая регистрация не гарантирует на 100%, что ребенок будет зачислен в первый класс.

— Если временная регистрация меньше года, вопрос о зачислении принимает комиссия. Руководитель учреждения образования своим приказом определяет состав комиссии, которая будет рассматривать заявления от родителей или законных представителей, — рассказали TUT.BY в комитете по образованию Мингорисполкома.

Такие дети (с регистрацией меньше года) подают заявления в гимназии с 13 июня по 28 августа, а 28−29 августа комиссия решит, кто станет первоклассником гимназии, а кто нет. Такое решение принял Мингорисполком 7 июня.

— Это сделано для того, чтобы все было в правовом поле, чтобы снять напряжение у родителей. Каждое учреждение образования по-своему хорошо, и в каждом работают опытные педагоги. Нужно сделать так, чтобы ребенку было комфортно, и учитывать, куда ему ездить, его безопасность, — отмечают в комитете по образованию Мингорисполкома.

Также во время зачисления в гимназию на свободные места преимущество отдается детям сотрудников учреждения образования.

 
 
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Завтра, 12 июня, начинается кампания по набору детей в школы и гимназии.
 
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