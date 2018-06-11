Многодетная мать из Мозыря не нашла нормальную работу и попала в пенсионную ловушку

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Напомним, сегодня матерям троих детей декретный отпуск включается в общий трудовой стаж в полном объеме. А матерям четверых детей в общий стаж идет только 75% всего периода декретного отпуска. В список тех, кому сократили обязательный страховой стаж для начисления пенсий, не попали женщины, которые воспитали четверых детей.Когда в 2015 годуиз Мозыря исполнилось 55 лет, она собрала документы и отправилась оформлять пенсию.Тогда женщина узнала, что по новым правилам начисления стажа для выплат не хватает 2 года и 9 месяцев. Она обратилась в местную службу занятости, но там не смогли предложить работу — дело в заболеваниях, которые ограничивают количество подходящих вакансий.— рассказывает Татьяна Галицкая.Она была месяц на учете в службе занятости, после чего начала искать работу по знакомым. В итоге устроилась на полставки дворником.— рассказывает женщина.Так прошли три года, после чего она снова пришла оформлять пенсию. Но оказалось, что стажа все еще недостаточно — зарплата была меньше минимальной, поэтому сработал понижающий коэффициент и вместо года работы засчитывались полгода.В Минтруда ранее поясняли, почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных.— отмечала ранее председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросамРешить проблему можно работой с зарплатой не ниже минимальной. Но по состоянию здоровья Татьяна не может найти такой вариант, а вакансии сторожа или вахтера разлетаются очень быстро.Большая часть стажа у женщины — работа в мозырской строительной организации.Татьяна до сих пор трудится на полставки дворником. Периодически ей помогают муж и дочка, так как женщине нельзя таскать тяжести. «Вообще у них свои работы — дочка продавец, муж водитель на автобусе городском. Выкручиваемся, чтобы хоть какой стаж шел», — объясняет она. Трое сыновей матери регулярно ездят на заработки в Россию, потому что «здесь зарплаты по 200 рублей и на такую сумму с семьей не прожить».До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.