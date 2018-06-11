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Суд по делу Кныровича переместится в СИЗО
Александр Кнырович. Фото: TUT.BY
«По причине болезни одного из обвиняемых принято решение продолжить рассматривать дело в СИЗО», — сказал собеседник.
Бывший директор и совладелец «СарматТермо-Инжиниринг» Владимир Дашкевич из-за проблем со спиной может находиться только в лежачем положении. Транспортировать его в здание суда не представляется возможным.
Из-за внутренних мер безопасности журналисты не смогут присутствовать на заседаниях в СИЗО.
Напомним, Александр Кнырович и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Они обвиняются в неуплате налогов и даче взяток чиновникам из системы ЖКХ и энергетики.
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Рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Александра Кныровича и его коллег продолжится не в здании суда.
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