Суд по делу Кныровича переместится в СИЗО



Александр Кнырович. Фото: TUT.BY

сказал собеседник.Бывший директор и совладелец «СарматТермо-Инжиниринг»из-за проблем со спиной может находиться только в лежачем положении. Транспортировать его в здание суда не представляется возможным.Из-за внутренних мер безопасности журналисты не смогут присутствовать на заседаниях в СИЗО.Напомним,и четверо его коллег были задержаны в январе 2017 года. Они обвиняются в неуплате налогов и даче взяток чиновникам из системы ЖКХ и энергетики.