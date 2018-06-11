"Кажется, тут мелководье". Отдыхающие и власти — о карьере на Горецкого, где утонули двое минчан



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

«Мы наращиваем берега, чтобы к карьеру невозможно было пройти»

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

После сообщения о первом утонувшем приезжаем к карьеру на Горецкого. Он находится сразу за гипермаректом «Гиппо». Чтобы пройти к водоему, нужно найти протоптанные среди высоких зарослей дорожки. Кое-где видим закрашенные таблички, на которых были какие-то предупреждающие надписи. Проходящие мимо женщины говорят, что не в первый раз идут сюда загорать.Людей при этом у карьера немного. Мы заметили несколько рыбаков и пару отдыхающих компаний.— говорит женщина из одной компании.— добавляет ее друг.Люди не знают о том, что купаться здесь нельзя. Говорят, что никаких знаков не видят.На одной из сторон замечаем компанию школьников. Подростки слушают музыку и ныряют в воду. Все они только что окончили девятый класс.Девятиклассники рассказывают, что приходят на карьер часто, особенно когда на улице жарко.Ребята отшучиваются, что тонущие в этом карьере — нередкое событие. Мы прощаемся, и спустя несколько минут их на помощь зовет один из рыбаков, которые расположились неподалеку. Выяснилось, что у него исчез из виду приятель.— говорит он.Еще один его друг в мокрой майке стоит на другом берегу и просит о помощи.Женщины, которые загорали неподалеку, вызвали МЧС, а девятиклассники несколько минут искали в воде утонувшего мужчину. Когда парни нашли и достали его из воды, к этому времени как раз прибыли спасатели, водолазы и скорая. Первое время у рыбака еще был пульс, медики делали ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти мужчину не удалось. По словам школьников, от тонувшего пахло перегаром.О том, как будут ограничивать доступ к карьеру, рассказал— заместитель главы Фрунзенского района. По его словам, в районе 12 разных мест отдыха. При этом для купания — ни одного.По словам Драпея, закрашивают и ломают эти таблички вандалы, а коммунальники каждую неделю меняют их за свой счет.Напомним, по данным Минской городской организации ОСВОД, с начала года на столичных водоемах погибли четыре человека.рассказывал агентству «Минск-Новости» председатель Минской городской организации ОСВОДСписок спасательных станций размещен на сайте Минской городской организации ОСВОД.Спасатели также отметили, что, согласно статье 23.63 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, купание в запрещенных местах рек, озер и иных водоемов влечет наложение штрафа от 24,5 до 73,5 рубля (от 1 до 3 базовых величин).