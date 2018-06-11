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"Кажется, тут мелководье". Отдыхающие и власти — о карьере на Горецкого, где утонули двое минчан
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
После сообщения о первом утонувшем приезжаем к карьеру на Горецкого. Он находится сразу за гипермаректом «Гиппо». Чтобы пройти к водоему, нужно найти протоптанные среди высоких зарослей дорожки. Кое-где видим закрашенные таблички, на которых были какие-то предупреждающие надписи. Проходящие мимо женщины говорят, что не в первый раз идут сюда загорать.
Людей при этом у карьера немного. Мы заметили несколько рыбаков и пару отдыхающих компаний.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
— Если лезем в воду, то недалеко от берега, а то боимся. Кажется, что тут мелководье, но вот ближе к середине становится глубоко, — говорит женщина из одной компании.
— Ну откуда ты знаешь, ты же там не купалась? Там не очень глубоко, — добавляет ее друг.
Люди не знают о том, что купаться здесь нельзя. Говорят, что никаких знаков не видят.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
На одной из сторон замечаем компанию школьников. Подростки слушают музыку и ныряют в воду. Все они только что окончили девятый класс.
— На карьере много людей обычно отдыхает. Все вот эти берега вокруг могут быть заняты. Купаться нельзя — на другом берегу столб стоит. Правда, таблички эти закрашивают. И костры нельзя здесь разводить. Но мы контролирующих не встречали.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Девятиклассники рассказывают, что приходят на карьер часто, особенно когда на улице жарко.
— Тут мелководье. В середине карьера даже стоять можно. Да здесь невозможно утонуть, только пьяные тонут, как вчера. Недавно дед плавал целый час, потом сил не хватило выплыть.
Ребята отшучиваются, что тонущие в этом карьере — нередкое событие. Мы прощаемся, и спустя несколько минут их на помощь зовет один из рыбаков, которые расположились неподалеку. Выяснилось, что у него исчез из виду приятель.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
— Плавал и исчез, ребята, помогите, пожалуйста! Я ходил, ходил, уже замерз, там сверху вода теплая, а внизу очень холодная, — говорит он.
Еще один его друг в мокрой майке стоит на другом берегу и просит о помощи.
Женщины, которые загорали неподалеку, вызвали МЧС, а девятиклассники несколько минут искали в воде утонувшего мужчину. Когда парни нашли и достали его из воды, к этому времени как раз прибыли спасатели, водолазы и скорая. Первое время у рыбака еще был пульс, медики делали ему сердечно-легочную реанимацию, но спасти мужчину не удалось. По словам школьников, от тонувшего пахло перегаром.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
«Мы наращиваем берега, чтобы к карьеру невозможно было пройти»
О том, как будут ограничивать доступ к карьеру, рассказал Денис Драпей — заместитель главы Фрунзенского района. По его словам, в районе 12 разных мест отдыха. При этом для купания — ни одного.
— Купаться можно только на пляже — это, выходит, только в Минской области. Администрацией разработан план мероприятий по предупреждению правонарушений. Периодически на местах отдыха с водоемами, где купаться запрещено, курсирует ОСВОД, а УВД такие места патрулирует ежедневно. В выходные с 17 до 23 часов там постоянный патруль. Вообще карьер на Горецкого используется как резервный водоем для пожарных. В будущем там планируется застройка. Но пока мы периодически наращиваем берега, чтобы к карьеру невозможно было пройти.
В связи с тем что за последние двое суток там утонуло два человека, будут установлены еще несколько табличек о запрете на купание и розжиг костров на этой территории.
По словам Драпея, закрашивают и ломают эти таблички вандалы, а коммунальники каждую неделю меняют их за свой счет.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Напомним, по данным Минской городской организации ОСВОД, с начала года на столичных водоемах погибли четыре человека.
— Из опыта работы могу сказать, что большинство гибнет в запрещенных для купания местах. Тому несколько причин: крутые берега, резкие перепады глубины и неисследованное дно водоемов. Среди них — карьер на улице Горецкого, водохранилища Лошицкое и Чижовское, Слепянская водная система и другие места, где не оборудованы пляжи. При этом за последние шесть лет никто не утонул в зоне действия спасательных станций (в радиусе 1,2 км от них). Поэтому мы рекомендуем минчанам купаться вблизи от спасательных станций и сезонных постов, — рассказывал агентству «Минск-Новости» председатель Минской городской организации ОСВОД Федор Клюкач.
Список спасательных станций размещен на сайте Минской городской организации ОСВОД.
Спасатели также отметили, что, согласно статье 23.63 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, купание в запрещенных местах рек, озер и иных водоемов влечет наложение штрафа от 24,5 до 73,5 рубля (от 1 до 3 базовых величин).
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За последние двое суток в карьере возле "Гиппо" на Горецкого утонуло двое мужчин.
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