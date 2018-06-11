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Молочная война: доступ на рынок в обмен на геополитические уступки
Казалось бы, точка поставлена, войны прекращены. Это было еще в субботу. А уже сегодня продолжение сериала о российско-белорусских молочных проблемах и запретах.
Одной рукой Россельхознадзор снимает ограничения, второй вводит новые. Все объясняется санитарными нормами. А в Минске не скрывают возмущения и не подбирают слов. О молочных реках и войне без берегов – Сергей Подсосонный.
Еще в субботу Москва и Минск подписали дорожную карту о снятии ограничений по поставкам молочки.
Россельхознадзор сделал это в отношении трех белорусских предприятий: «Барановичского молочного комбината», «Ляховичского молокозавода» и «Беллакта» из Волковыска. Также и с нескольких мясокомбинатов.
Но одна рука дает, другая забирает. Ограничения ввели на продукцию «Витебского мясокомбината» и витебского «Молока». А еще для шести предприятий ввели усиленный санитарный контроль.
«В России взяли курс на импортозамещение и ввели санкции против европейских пищевых продуктов. Под этими санкциями они начали делать свое. Они уже начинают делать свой собственный сыр, называя его известными зарубежными марками. И, безусловно, здесь для белорусских производителей большие основания для беспокойства», – считает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц дал оценку, которая точно не понравится Москве:
«Идет необоснованное обвинение со стороны специалистов «Россельхознадзора». Это проявляется на примере молочных предприятий, предприятий птицеводства. Я бы даже сказал, что, может, и подтасовываются результаты лабораторных исследований».
Министр промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский ради прекращения спекуляций и конфликтов предлагает создать наднациональный орган контроля, который и будет принимать окончательные решения без политического влияния.
«Такой подход обеспечит прозрачность системы взаимодействия уполномоченных органов сторон и Комиссии при выявлении опасной продукции, повысит оперативность принятия обоснованных постановлений в спорных вопросах, защитит права добросовестных производителей», – заявил Сергей Сидорский.
Но уже существуют органы контроля и даже суды. Только ничто не дает эффекта. Молочные войны продолжаются. И сомнительно, что очередная структура их решит, пока не будет высшей воли.
«Это всегда воспринимается как лишний экономический рычаг. Мы, так и быть для вас решим какую-то очередную молочную или любую другую проблему, а за это Москва все чаще и все активнее требует определенных геополитических уступок», – продолжает Виталий Цыганков.
А потому все упирается в то, насколько ярко будут светить для белорусской молочки кремлевские звезды.
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Казалось бы, точка поставлена, войны прекращены. Это было еще в субботу.
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