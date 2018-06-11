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Пересядут ли белорусы на бюджетную "Geely"
Сначала был «Atlas», позже к нему добавился меньший внедорожник «NL-4», а теперь будет еще и седан.
Белорусско-китайское совместное предприятие «БелДжи» начнет поставки долгожданных «народных» легковушек «Emgrand 7» в салоны уже в августе. Игорь Кулей выяснял, удастся ли сделать «Geely» действительно бюджетным, и как себя чувствуют на рынке другие проекты «БелДжи».
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Сначала был "Atlas", позже к нему добавился меньший внедорожник "NL-4", а теперь будет еще и седан.
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