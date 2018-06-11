

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

11 июня примерно в 14.40 начал тонуть мужчина на правом берегу карьера около «Гиппо» на улице Горецкого. Мужчина до этого рыбачил с друзьями. По словам очевидцев, он начал тонуть и просить о помощи, когда подплывал к берегу.— говорит рыбак.Очевидцы вызвали МЧС, а за это время рыбаки попросили отдыхающих рядом школьников помочь найти мужчину.В 14.50 школьники начали искать пропавшего в воде. В водоеме, как они сказали, неглубоко.Спасатели прибыли на место примерно в 15.00, к их приезду парни вытащили мужчину. Оперативно приехала и скорая. Сначала у мужчины был пульс, ему делали сердечно-легочную реанимацию. Но спасти рыбака не удалось.Мужчину достали из водыиз 206-й школы,из 59-й школы ииз 215-й школы. По словам парней, от утонувшего мужчины пахло перегаром.Напомним, вчера в этом же водоеме также утонул мужчина.