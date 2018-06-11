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В карьере возле "Гиппо" на Горецкого за двое суток утонули двое мужчин
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
11 июня примерно в 14.40 начал тонуть мужчина на правом берегу карьера около «Гиппо» на улице Горецкого. Мужчина до этого рыбачил с друзьями. По словам очевидцев, он начал тонуть и просить о помощи, когда подплывал к берегу.
— Он купался, а потом пропал из виду. Кричал так слабо, что я и не понял, что произошло, — говорит рыбак.
Очевидцы вызвали МЧС, а за это время рыбаки попросили отдыхающих рядом школьников помочь найти мужчину.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
В 14.50 школьники начали искать пропавшего в воде. В водоеме, как они сказали, неглубоко.
Спасатели прибыли на место примерно в 15.00, к их приезду парни вытащили мужчину. Оперативно приехала и скорая. Сначала у мужчины был пульс, ему делали сердечно-легочную реанимацию. Но спасти рыбака не удалось.
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Мужчину достали из воды Даниил Папович и Даниил Витко из 206-й школы, Артем Харитоненко из 59-й школы и Церлюкевич Сергей из 215-й школы. По словам парней, от утонувшего мужчины пахло перегаром.
Напомним, вчера в этом же водоеме также утонул мужчина.
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Минчанин утонул 11 июня в карьере неподалеку от "Гиппо" на улице Горецкого
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