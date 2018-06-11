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По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг, в уставном фонде компании более 4,484 млн акций. Таким образом доля передаваемых в собственность государства акций составляет более 21%. Ранее госдоля на «Атланте» составляла около 40%. Почему такое решение принято собранием акционеров?сказали на «Атланте».Около 37% акций находится в собственности физлиц, нынешних и бывших работников «Атланта».— сказал представитель «Атланта».Увеличение доли государства произошло на фоне разговоров об интересе к белорусскому производителю бытовой техники китайской Midea Group. Вице-премьерпояснил, что речь идет о покупке производства стиральных машин у «Атланта». На самом предприятии не стали комментировать слова вице-премьера, лишь заверили, чтоА между этими переговорами и консолидацией госпакета акций связи нет никакой.