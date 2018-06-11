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Белорусы и поляки совместно снимут мультфильм о Беловежской пуще
Национальная студия «Беларусьфильм» займётся проектом совместно с польскими мультипликаторами.
Будущий полнометражный мультфильм о Беловежской пуще должен быть многогранным и аполитичным. Фильм планируют выпустить в международный прокат.
Генеральный директор «Белорусьфильма» Владимир Карачевский говорит, что этот проект должен положить начало сотрудничеству белорусских кинематографистов с иностранными коллегами. «У нас есть желание серьёзно представить страну на международном кинорынке», − отмечает Карачевский.
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Национальная студия «Беларусьфильм» займётся проектом совместно с польскими мультипликаторами.
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