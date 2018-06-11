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В Брестском районе нетрезвый водитель сбил 14-летнюю школьницу
Во время наезда девочка находилась на обочине.
Авария произошла в деревне Черни Брестского района. 37-летний водитель Opel Vectra выехал на полосу встречного движения и наехал на школьницу, которая стояла на левой обочине по ходу движения автомобиля. Девочка была срочно госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
В ГАИ сообщают, что водитель легкового автомобиля находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. Раньше он уже восемь раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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Во время наезда девочка находилась на обочине.
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