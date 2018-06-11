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Из-за похожих на стрельбу спецэффектов на концерте Эминема произошла массовая паника
Имитация стрельбы, которая была стилистическим оформлением песни Kill You рэпера Эминема, вызвала массовую панику на музыкальном фестивале Bonnaroo в американском городе Манчестер, штат Теннеси.
На строчке «Cause I'll kill you!» («Потому что я убью тебя!») на сцене раздался громкий хлопок, но фанаты приняли его за выстрел. Часть людей начала ломиться к входам, а другие с криком бросились на землю.
Представители музыканта заявили, что Эминем и они сами очень сожалеют о случившемся. Хлопок был произведён с помощью пиротехники и являлся всего лишь частью музыкального сопровождения песни.
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Имитация стрельбы, которая была стилистическим оформлением песни Kill You рэпера Эминема, вызвала массовую панику на музыкальном фестивале Bonnaroo в американском...
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