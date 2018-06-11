Почти 10 тысяч белорусов обратились к медикам из-за укусов клещей

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупреждает о возросшей активности клещей.

По сравнению с прошлым годом число обратившихся за помощью граждан увеличилось более чем в полтора раза. На сегодняшний день зарегистрировано 9695 обращений. Треть из них – дети. Больше всего от укусов клещей пострадали жители Гродненской и Могилёвской областей, меньше всего – Минской и Гомельской.

В стране проводятся различные мероприятия, направленные на предотвращение клещевой инфекции. Территории распространения подвергаются акарицидным обработкам и энтомологическим исследованиям.