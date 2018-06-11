Для поездок белорусов за границу могут ввести ID-карточки

Государственные органы сейчас разрабатывают возможность подписания межправительственных соглашений об использовании ID-карт в качестве проездных документов.

Об этом рассказали в Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел. «Это возможно сделать, так как при разработке учитывались требования Международной организации гражданской авиации», − говорят в МВД. Но отмечается, что введение карточек произойдёт не раньше 2019 года.

Планируется, что ID-карты будут использоваться в качестве внутреннего документа удостоверения личности, а для пересечения границы введут биометрические паспорта.