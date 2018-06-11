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Голые цифры. Какие темы больше всего волновали жителей Слуцка в мае-2018

12.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Голые цифры. Какие темы больше всего волновали жителей Слуцка в&nbsp;мае-2018
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у kurjer.info количество посещений в 1,6 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика доступна любому пользователю). Скриншот с сайта SimilarWeb
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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего и были резонансными.

Голые цифры

По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 193 341 визит.

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 117 288 визитов (в 1,6 раза меньше, чем на kurjer.info).

Самое читаемое

498 материалов было опубликовано на kurjer.info в мае (в среднем 16 в день).

По данным GoogleAnalytics, из циклов публикаций случчан взволновала гибель девушки у «Чёртового» моста. Также их внимание было приковано к открытию «Евроопт Super» в ТЦ «Маяк».

Какие ещё события и истории вызвали наибольший интерес. Топ-10

1. На окраине Солигорска к берегу водохранилища прибило загадочный гроб. Никто их прохожих не решился посмотреть, что в нём
2. В Слуцке кондуктор рассказала, сколько можно заработать за смену
3. В Слуцке «идеолог» сняла с ребёнка георгиевскую ленту
4. Война за дом. Как в Слуцке дети делят наследство при живой матери
5. Комбайн за $ 250 тысяч, который сгорел в Слуцком районе, не был застрахован
6. В Слуцке пенсионерка жила со своей мёртвой сестрой
7. Смертельное отравление на городской свалке Слуцка. Эксперты выяснили, что за жидкость выпили погибшие
8. Сегодня в Слуцке в 12-м городке почтальон нашла тело мужчины. Погибший лежал в канаве
9. Почему случчане занимаются сексом в парке, в автобусе «Слуцк-Минск» и на стадионе
10. Кажется, в Слуцке появился пляж для нудистов

 
Теги: Минск
 
 
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Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у kurjer.info количество посещений в 1,6 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные:...
 
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