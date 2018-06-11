|
Голые цифры. Какие темы больше всего волновали жителей Слуцка в мае-2018
12.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего и были резонансными.
Голые цифры
По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 193 341 визит.
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 117 288 визитов (в 1,6 раза меньше, чем на kurjer.info).
Самое читаемое
498 материалов было опубликовано на kurjer.info в мае (в среднем 16 в день).
По данным GoogleAnalytics, из циклов публикаций случчан взволновала
Какие ещё события и истории вызвали наибольший интерес. Топ-10
1.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у kurjer.info количество посещений в 1,6 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)