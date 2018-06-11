Голые цифры. Какие темы больше всего волновали жителей Слуцка в мае-2018



Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у kurjer.info количество посещений в 1,6 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика доступна любому пользователю). Скриншот с сайта SimilarWeb

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за май. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего и были резонансными.

Голые цифры

По итогам мая на сайте kurjer.info зарегистрировано 193 341 визит.

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 117 288 визитов (в 1,6 раза меньше, чем на kurjer.info).

Самое читаемое

498 материалов было опубликовано на kurjer.info в мае (в среднем 16 в день).

По данным GoogleAnalytics, из циклов публикаций случчан взволновала гибель девушки у «Чёртового» моста . Также их внимание было приковано к открытию «Евроопт Super» в ТЦ «Маяк».

Какие ещё события и истории вызвали наибольший интерес. Топ-10

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