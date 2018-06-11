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Историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходит в Сингапуре
Лидеры Северной Кореи и США встретились на саммите в Сингапуре. Фото их рукопожатия облетело все мировые СМИ.
Встреча проходит в отеле «Capella» на сингапурском острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга, несмотря на возникавшие в последний год острые противоречия между ними.
«Мы их все преодолели, и вот мы здесь», – отметил лидер КНДР. «Это правда», – вторил ему Трамп.
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Лидеры Северной Кореи и США встретились на саммите в Сингапуре. Фото их рукопожатия облетело все мировые СМИ.
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