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В мае зафиксирована дефляция: подешевели мясо, картошка и яйца
По сравнению с декабрем 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 102,5%.
Напомним, первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики,
«На фоне достаточно динамичного ускорения экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность. За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения», – отметил Василий Матюшевский.
Myfin.by проследил по данным, опубликованным на сайте Национального статистического комитета, как изменились средние цены на продукты в Беларуси в мае.
Овощи и фрукты подешевели больше всего
Больше всего в мае подешевели овощи. Практически в 2 раза подешевели свежие огурцы, на 37,54% – бананы, на 20,03% – помидоры, на 14,07% – картофель, на 9,75% – чеснок.
В целом цены на плодоовощную продукцию в мае снизились на 6,76% (овощи – на 8,38%, фрукты – на 7,12%).
При этом отдельные позиции из плодоовощной корзины подорожали: сладкий перец на 35,67%, белокочанная капуста на 23,35%, морковь и свекла более чем на 11%, лук на 7,89%.
Как было в марте?
Myfin.by
Так, говядина (кроме бескостного мяса) в марте стоила 7,89 рублей. Сало, грудинка – 10,23 рублей. Сосиски и сардельки – 7,04 рублей за килограмм. Яйца куриные за десяток стоили 2 рубля за килограмм.
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае текущего года по сравнению с апрелем составил 99,7%.
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