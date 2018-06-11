В мае зафиксирована дефляция: подешевели мясо, картошка и яйца

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По сравнению с декабрем 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 102,5%.

Базовый индекс потребительских цен , исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 99,96%, с декабрем 2017 г. – 101,6%. , исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 99,96%, с декабрем 2017 г. – 101,6%.

Напомним, первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, заявил , что в мае в Беларуси наблюдается дефляция.

«На фоне достаточно динамичного ускорения экономики ценовая ситуация в стране сохраняет стабильность. За январь-апрель текущего года цены выросли к декабрю 2017 года на 2,8%, что хотя и больше прошлогоднего индекса потребительских цен за аналогичный период (2,4%), однако вписывается в прогнозные значения», – отметил Василий Матюшевский.

Myfin.by проследил по данным, опубликованным на сайте Национального статистического комитета, как изменились средние цены на продукты в Беларуси в мае.

Продукт Цена в мае 2018 за кг/литр Цена в апреле 2018 за кг/литр Говядина (кроме бескостного мяса) 7,77 8,00 Свинина (кроме бескостного мяса) 6,24 6,29 Куры (цыплята, включая бройлеров) 3,31 3,28 Сало, грудинка 10,16 10,17 Сосиски, сардельки 7,15 7,20 Молоко цельное пастеризованное, стерилизованное 1,30 1,29 Яйца куриные, 10 шт. 1,93 2,02 Масло растительное (кроме оливкового) 2,82 2,85 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 1,62 1,63 Крупа гречневая 1,76 1,82 Картофель 0,69 0,81 Яблоки 2,48 2,53 Обед в столовой из 4 блюд (для 1 человека) 3,05 3,00

Овощи и фрукты подешевели больше всего

Больше всего в мае подешевели овощи. Практически в 2 раза подешевели свежие огурцы, на 37,54% – бананы, на 20,03% – помидоры, на 14,07% – картофель, на 9,75% – чеснок.

В целом цены на плодоовощную продукцию в мае снизились на 6,76% (овощи – на 8,38%, фрукты – на 7,12%).

При этом отдельные позиции из плодоовощной корзины подорожали: сладкий перец на 35,67%, белокочанная капуста на 23,35%, морковь и свекла более чем на 11%, лук на 7,89%.

Как было в марте?

Myfin.by сравнивал цены на продукты также в марте и феврале.

Так, говядина (кроме бескостного мяса) в марте стоила 7,89 рублей. Сало, грудинка – 10,23 рублей. Сосиски и сардельки – 7,04 рублей за килограмм. Яйца куриные за десяток стоили 2 рубля за килограмм.