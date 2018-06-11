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ФПБ хочет быть заказчиком строительства мемориала в Куропатах
Федерация профсоюзов Беларуси планирует стать заказчиком строительства мемориала в Куропатах. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, передает
В ближайшее время ФПБ обратится в Миноблисполком за получением прав заказчика на строительство мемориала, проинформировал Михаил Орда. Профсоюзы намерены перечислить туда все деньги, заработанные на субботнике.
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Федерация профсоюзов Беларуси планирует стать заказчиком строительства мемориала в Куропатах. Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, передает БелТА.
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