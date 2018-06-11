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Канцлеру Австрии начали угрожать через соцсети
Федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу угрожают в социальных сетях, вчастности, через Facebook и Instagram, сообщает OE24.
Защита господина Курца и ряда министров была усилена.
Напомним, ранее канцлер Австрии объявил о закрытии семи мечетей на территории страны. Деятельность этих мечетей была сочтена излишне политизированной и которые финансировались из-за рубежа. 40 имамов должны быть высланы в Турцию.
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Федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу угрожают в социальных сетях, вчастности, через Facebook и Instagram, сообщает OE24.
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