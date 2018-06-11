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Скандально известный дом в историческом центре Могилева снесли. На его месте построят новый дом

12.06.2018 07:46 — Разное | Tut.by  
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Двухэтажное здание в историческом центре Могилева снесли 11 июня. Это скандально известный дом с историей: его выселенные жильцы 3 года назад проводили голодовку — пытались доказать, что жили в квартирах, а не в общежитии. Но желаемого не добились. Спустя 3 года здание, которое построили в начале 1970-х, снесли.

Здание принадлежит стройтресту № 12. Специалисты этой организации его и сносят с 8 утра. На пешеходной улице — пыль столбом. Кто-то из прохожих старается обойти пылевое облако, прячась за зданиями. Другие, наоборот, стараются подойти как можно ближе, снимают на камеру — исторический момент как никак.

— Женщина, вы что, не видите, что там огорожено, ходить нельзя? А если на вас кирпичи свалятся? — громко, но беззлобно кричит на молодую брюнетку рабочий стройтреста.

Та выныривает из-под вывески «Московский дворик» ближе к стене здания лицея Белорусско-Российского университета, ускоряет шаг, пытается что-то ответить мужчине. Ее красноречиво перебивает грохот и легкое дрожание земли — это ковш спецтехники обрушил внушительную часть кирпичной стены. Женщина спешит унести ноги от расползающегося облака коричневой пыли. За всем меланхолично наблюдают два подростка, усевшиеся прямо на бордюре.

















В стройтресте № 12 рассказали, что строение снесут быстро. До конца июня вывезут строительный мусор с площадки. По плану, здесь построят многоквартирный жилой дом. Какой именно и когда — будет решено после согласования его проекта. Земля по-прежнему принадлежит стройтресту, и строить дом, скорее всего, тоже будет он.

Двухэтажное здание на Ленинской, 59 было жилым до 2014 года. А скандальная история с переселением его жильцов началась в конце 2013-го. Тогда здание признали аварийным и непригодным для жилья. В феврале 2014-го жильцов — 13 семей — выселили в общежитие стройтреста № 12. В марте 5 семей, коренные жители дома, начали разбираться, почему их дом «внезапно» стал общежитием. Они посчитали, что их обманули, стали доказывать, что это жилой дом, а потому им при выселении положены квартиры.

Дело дошло до суда, но и там свою позицию могилевчане не отстояли. Чтобы привлечь внимание к проблеме, жильцы выселенного дома объявили голодовку. Она завершилась не так, как хотели ее участники. Власти отреагировали на акцию протеста горожан, но подчеркнули, что будут действовать в рамках закона. Стройтрест № 12, которому принадлежит здание, доказал, что оно не является и не могло быть жилым домом, так как у них на балансе — только общежития.


 
Теги: Могилев
 
 
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Двухэтажное здание на Ленинской, 59 было жилым до 2014 года. А скандальная история с переселением его жильцов началась в конце 2013-го. Тогда здание признали аварийным и...
 
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