ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставленный на трансфер киевским "Динамо" белорус близок к переходу в голландский клуб

12.06.2018 07:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун, в мае выставленный киевским «Динамо» на трансфер, в ближайшее время определится с клубом, в котором продолжит карьеру, сообщает FootBoom.


Никита Корзун. Фото: dynamo.kiev.ua

К 23-летнему Никите Корзуну проявляют интерес сразу несколько клубов. Центральный хавбек, вероятно, подпишет полноценный контракт с голландским клубом «Утрехт».

В минувшем сезоне Эредивизи «Утрехт» финишировал на пятом месте. Представители голландского клуба просматривали футболиста в том числе в поединке сборных Беларуси и Нидерландов в евалификации ЧМ-2018.

Подписание контракта Никиты Корзуна с «Утрехтом» может произойти уже в ближайшие дни, когда стороны уладят все формальности.

В минувшем сезоне Никита Корзун сыграл за киевское «Динамо» 13 матчей, в 6 из них выходил в стартовом составе.

Всего же Никита Корзун провел в киевском «Динамо» три сезона, сыграв во всех турнирах (украинская премьер-лига, Кубок Украины, Лига чемпионов) 28 матчей и не отметившись забитыми мячами.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никита Корзун, в мае выставленный киевским "Динамо" на трансфер, в ближайшее время определится с клубом, в котором продолжит карьеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве за четыре дня произошло три ДТП с солдатами НАТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
12.06.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Варяг-пресс
Свислочская газета
Инфа-Курьер
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика