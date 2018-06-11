Полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун, в мае выставленный киевским «Динамо» на трансфер, в ближайшее время определится с клубом, в котором продолжит карьеру, сообщает FootBoom .



Никита Корзун. Фото: dynamo.kiev.ua

К 23-летнему Никите Корзуну проявляют интерес сразу несколько клубов. Центральный хавбек, вероятно, подпишет полноценный контракт с голландским клубом «Утрехт».

В минувшем сезоне Эредивизи «Утрехт» финишировал на пятом месте. Представители голландского клуба просматривали футболиста в том числе в поединке сборных Беларуси и Нидерландов в евалификации ЧМ-2018.

Подписание контракта Никиты Корзуна с «Утрехтом» может произойти уже в ближайшие дни, когда стороны уладят все формальности.

В минувшем сезоне Никита Корзун сыграл за киевское «Динамо» 13 матчей, в 6 из них выходил в стартовом составе.

Всего же Никита Корзун провел в киевском «Динамо» три сезона, сыграв во всех турнирах (украинская премьер-лига, Кубок Украины, Лига чемпионов) 28 матчей и не отметившись забитыми мячами.